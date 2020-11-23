وفاة مبتكر تحدي "دلو الثلج" عن عمر يناهز 37 عاما بعد صراع مع المرض

توفي المؤسس المشارك لتحدي "دلو الثلج" الشهير، عن عمر يناهز 37 عاما، سبع سنوات عقب تشخيص إصابته بمرض العصبون الحركي.

وجمعت حملة باتريك كوين واسعة الانتشار، دلو المياه المثلجة"، أكثر من 165 مليون جنيه إسترليني للبحوث الطبية في التصلب الجانبي الضموري (ALS)، المعروف أكثر باسم مرض لو غيريغ (على اسم لاعب بيسبول أمريكي مشهور أصيب به) أو مرض الخلايا العصبية الحركية.

(1/4) We are deeply saddened to share that Pat Quinn, co-founder of the ALS Ice Bucket Challenge passed away at the age of 37. Pat was diagnosed with ALS in 2013 and went on to help popularize the greatest social media campaign in history. pic.twitter.com/c5PiZHRZbE — The ALS Association (@alsassociation) November 22, 2020

وتم تشخيصه بمرض العصبون الحركي، في 8 مارس 2013، وفقا لصفحته على "فيسبوك".

وتدفقت التعازي لعائلة كوين على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث عبر الكثيرون عن امتنانهم لتسليط الضوء الذي وجهه كوين إلى المرض والحاجة إلى إيجاد علاج.

(3/4) Pat continued to raise awareness and funds for the fight against ALS and our thoughts are with the Quinn family and all of his friends and supporters. Pat was loved by many of us within the ALS community and around the world. pic.twitter.com/u8cjXP2Klb — The ALS Association (@alsassociation) November 22, 2020

وانتشر تحدي "دلو الماء المثلج" ( Ice Bucket Challenge) على وسائل التواصل الاجتماعي في صيف 2014 ، عندما نشر الناس في جميع أنحاء العالم مقاطع فيديو وصور لأنفسهم وهم يلقون دلاء من الماء المثلج على رؤوسهم ويتحدون الآخرين لفعل الشيء نفسه مع حثهم على التبرع لأبحاث أمراض الخلايا العصبية الحركية.

إقرأ المزيد

ويعاني ما يقرب من 12000 إلى 15000 شخص في الولايات المتحدة من مرض العصبون الحركي، وفقا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

ويُعتقد أن ما يقدر بنحو 5% إلى 10% من حالات أمراض العصب الحركي وراثية، لكن السبب غير معروف ولا يوجد علاج حتى الآن.

وقالت جمعية التصلب الجانبي الضموري في بيان على الإنترنت يوم الأحد: "حارب بات مرض التصلب الجانبي الضموري بإيجابية وشجاعة وألهم كل من حوله. أولئك الذين عرفوه منا حزينون لكنهم ممتنون لكل ما فعله لتعزيز مكافحة المرض".

وبدأ كوين تحدي "دلو الماء المثلج، بالتعاون مع بيت فريتس، وهو مصاب آخر بمرض التصلب الجانبي الضموري، لتعزيز الوعي بتلك الحالة الطبية من خلال التحدي.

المصدر: ميرور