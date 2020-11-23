5 متطوعين تخطوا سن 60 عاما يختبرون لقاح مركز "فيكتور" الروسي ضد فيروس كورونا

أعلنت الهيئة الروسية لحماية حقوق المستهلكين (روس بوتريب نادزور) في 21 نوفمبر أن أول مجموعة من المتطوعين الذين تخطوا سن 60 عاما قد تم تطعيمهم بأول جرعة من لقاح "أبي واك كورونا" .

وذلك في إطار اختبار اللقاح في فترة ما بعد تسجيله.

أفادت بذلك وكالة "تاس" الروسية.

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وتضم المجموعة الأولى 5 متطوعين من أصل 150 متطوعا مسنا وافقوا على اختبار لقاح "أبي واك كورونا". وقد خضعوا هؤلاء لحقن أول جرعة من اللقاح، مع العلم أن جرعته الثانية سيتم حقنها بعد مرور 3 أسابيع.

يذكر أن مركز "فيكتور" الروسي للبيولوجية المجهرية هو الذي وضع لقاح " أبي واك كورونا" الذي أصبح لقاحا ثانيا سجل في روسيا رسميا.

وكانت إدارة المركز قد أعلنت في وقت سابق أن لقاح "أبي واك كورونا" ضد "كوفيد - 19" سيتم اختباره على المسنين ليبدأ تطعيمهم الجماعي مطلع العام المقبل.

المصدر:RT