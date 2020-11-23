فحص يكشف عن كائنات طفيلية تتلوى داخل معدة شاب!

أفاد تقرير جديد أن تصويرا بالموجات فوق الصوتية لمعدة رجل التقط بعض الأمور غير المرغوب بها - مجموعة متشابكة من الديدان الطفيلية تلتف حول المكان.

ودخل الشاب البالغ من العمر 20 عاما، والذي يعيش في نيودلهي، إلى غرفة الطوارئ بعد أن عانى من آلام في البطن وإسهال وقيء ليوم واحد، وفقا لتقرير نُشر يوم السبت (21 نوفمبر) في مجلة New England الطبية. وتبين أن الرجل يتمتع بصحة جيدة دون أي حالة طبية معروفة.

وأظهرت الاختبارات أن الرجل لديه مستويات عالية من خلايا الدم البيضاء، ما قد يشير إلى وجود عدوى. ولديه أيضا مستويات مرتفعة من الهيموجلوبين، وهو بروتين في الدم يحمل الأكسجين. ويمكن أن تشير هذه النتيجة الأخيرة إلى عدد من الحالات، من الجفاف إلى سرطان الدم، وفقا لمايو كلينك.

Top #science story: Nightmare Ultrasound Reveals Parasitic Worms Squirming Around Inside Man's Stomach https://t.co/18KlpOTgIb, see more https://t.co/zYmGuZ3rN9 — Fabrice Leclerc (@leclercfl) November 23, 2020

وأجرى الأطباء فحص الموجات فوق الصوتية للوريد الأجوف السفلي، وهو وريد كبير بالقرب من البطن، للتحقق من مستويات السوائل في أوعيته الدموية. ولكن خلال هذه العملية، لاحظوا وجود "هيكل أنبوبي يتحرك بحركة لولبية" داخل معدته، كما كتب المعدون.

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ثم طلب الأطباء من الرجل عينة من البراز، وقاموا بفحصها بحثا عن الطفيليات. ووجدوا أن برازه يحتوي على بيوض من دودة أسكاريس لومبريكويدس، وهي نوع من الطفيليات المعوية.

وعلى الرغم من ندرتها نسبيا في الولايات المتحدة، إلا أن الدودة توجد غالبا في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية ذات أنظمة الصرف الصحي السيئة ونقص الوصول إلى إمدادات النظافة، كما تقول مراكز السيطرة على الأمراض. وذكرت "لايف ساينس" سابقا أن الدودة منتشرة للغاية في الهند.

ويصاب الناس بالديدان عندما يتناولون بيوض الطفيلي، ويمكن أن يحدث هذا عند تناول الفواكه أو الخضروات التي نمت في تربة ملوثة، وفقا لمركز السيطرة على الأمراض.

ويمكن أن تتلوث التربة إذا استُخدم البراز البشري كسماد، أو إذا كان المصابون يتغوطون في الخارج. ويمكن أن يصاب الناس أيضا بالعدوى إذا تلوثت أيديهم بهذه التربة ولم يغسلوها.

ويمكن علاج المرض بالأدوية المضادة للطفيليات. وفي هذه الحالة، تلقى الشاب عقارا مضادا للطفيليات يسمى ألبيندازول، وخرج من المستشفى بعد يوم واحد. وفي زيارة متابعة بعد ذلك بأسبوعين، قال المريض إنه يشعر بتحسن.

وفي المناطق التي تنتشر فيها هذه الدودة، تشمل طرق الوقاية من العدوى غسل يديك بالماء والصابون قبل تناول الطعام؛ غسل أو تقشير أو طبخ الخضار النيئة قبل تناولها؛ وتجنب ملامسة التربة التي قد تكون ملوثة ببراز الإنسان، كما يقول مركز السيطرة على الأمراض.

المصدر: ساينس ألرت