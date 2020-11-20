هيئة حماية المستهلكين تقيّم تأثير تلقيح القطيع على تطور وباء كورونا في روسيا

سيؤثر تلقيح القطيع تأثيرا ملموسا على سرعة انتشار وباء فيروس كورونا في روسيا.

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أعلنت ذلك نائب رئيس مركز الأوبئة التابع لهيئة حماية حقوق المستهلكين (روس بوتريب نادزور)، أنطونينا بلوسكيريفا، التي قالت إن "تلقيح الجزء الأكبر من سكان روسيا سيؤدي إلى انخفاض ملموس لعدد الإصابات بفيروس كورونا".

هذا وكان المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قد صرح في وقت سابق في حديث أدلى به لقناة "RT" التلفزيونية الفضائية الروسية أن تلقيح القطيع سينطلق في أشهر قريبة قادمة وسيجرى طوعيا.

أما رئيس مركز "غاماليا" الروسي، ألكسندر غينسبورغ فأعلن أنه قد تم تلقيح 40 – 50 ألف شخص يشكلون مجموعة الخطر وبالدرجة الأولى الأطباء وذلك بعد أن سجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم ضد "كوفيد - 19 " أطلقت عليه تسمية "سبوتنيك – V " وضعه مركز "غاماليا" والذي تحقن جرعتان منه مع انقطاع زمني يدوم 3 أسابيع.

وفي أكتوبر الماضي تم تسجيل لقاح روسي آخر وهو "أبي واك كورونا" الذي وضعه في مركز "فيكتور" الروسي التابع لهيئة حماية حقوق المستهلكين.

وقد خضع لقاح مركز "تشوماكوف" الروسي للاختبارات السريرية.

المصدر: نوفوستي