هولندا.. اكتشاف فوائد مثبطات المناعة في الحد من مضاعفات كورونا

اكتشف علماء هولنديون فعالية عقار "التوسيليزوماب" المثبط للمناعة في علاج المرضى المصابين بفيروس كورونا بمضاعفات حادة.

ونقلت صحيفة "NL Times" المحلية عن طبيب مستشفى "أوتريخت" وعالم الأحياء الدقيقة مارك بونتن، قوله: "هذه الأخبار جيدة حقا للمرضى.. يقلل الدواء من الوقت الذي يحتاج فيه المريض إلى أجهزة التنفس الصناعي".

وأضاف: "بالنسبة للأشخاص المصابين بأمراض خطيرة في وحدة العناية المركزة، فلم نسجل في كثير من الأحيان علاجا جديدا أثبت فعاليته. ولهذا السبب يعد هذا حقا تقدما كبيرا".

وتوصل العلماء إلى هذا الاستنتاج في دراسة أجريت شملت 260 مستشفى حول العالم، وقام مركز "أوتريخت" بتنسيق الجزء الأوروبي من الدراسة.

بدورها، أكدت شركة الأدوية السويسرية "روتشي"، التي كانت تجري تجارب سريرية على العقار، أنه "يقلل الحاجة إلى التنفس الصناعي لمرضى الالتهاب الرئوي الناجم عن الفيروس".

المصدر: "وكالات"