لقاح أسترازنيكا يظهر استجابة مناعية قوية لدى كبار السن

أظهرت بيانات أن لقاح شركة أسترازنيكا وجامعة أوكسفورد الخاص بفيروس كورونا، أظهر استجابة مناعية قوية لدى كبار السن، مع توقع الباحثين إصدار نتائج التجارب بحلول عيد الميلاد.

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وتشير البيانات التي تم الإبلاغ عنها جزئيا الشهر الماضي ولكنها نشرت بالكامل في مجلة The Lancet الطبية اليوم الخميس، إلى أن أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 70 عاما، والذين هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة والوفاة من كورونا، يمكن أن يبنوا مناعة قوية.

وكشف الباحث المشارك في مجموعة أكسفورد للقاحات ماهشي راماسامي، أن "استجابة الأجسام المضادة التي لوحظت في كبار السن في دراستنا مشجعة"، مشيرا إلى "أننا نأمل أن يساعد لقاحنا في حماية بعض الأشخاص الأكثر ضعفا في المجتمع، ولكن ستكون هناك حاجة إلى مزيد من البحث قبل أن نتأكد".

المصدر: "رويترز"