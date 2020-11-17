الصينيون يحذرون من تعاطي المضادات الحيوية عند الإصابة بفيروس كورونا

تنتقل عدوى فيروس كورونا إلى شكلها الخطير لدى المرضى الذين يتعاطون مضادات حيوية في أولى أيام إصابتهم بالفيروس.

توصل إلى هذا الاستنتاج العلماء في جامعة "هوانجون" الصينية للعلم والتكنولوجيات.

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أفادت بذلك صحيفة "إزفيستيا" الروسية التي قالت إن العلماء الصينيين قاموا بتحليل المعلومات عن المرضى المصابين بشكل متوسط الخطورة من "كوفيد – 19" الذين تم نقلهم إلى المستشفيات الصينية. وتعاطى بعضهم المضادات الحيوية خلال يومين بعد نقلهم إلى المستشفى.

وازدات بين هؤلاء نسبة انتقال المرض إلى شكله الخطير خلال شهر واحد لإقامتهم في المستشفى بمقدار 1.5 مرة.

أما بقية المرضى فلم يتعاطوا مضادات حيوية أو بدأوا في تعاطيها بعد يومين ما أدى إلى تقليل فترة الإقامة في المستشفى لديهم.

وقال رئيس المختبر الروسي للتكنولوجيات البيولوجية والفيروسات، سيرغي نيتيوسوف، إن أي مضاد حيوي يسبب ظواهر جانبية تؤثر على الكبد والكلى المسؤولة عن إخراج مشتقات ناتجة عن تفكك جسيمات فيروس كورونا من جسم الإنسان. وتؤثر المضادات الحيوية كذلك تأثيرا قويا على بكتيريا الأمعاء وتجويف الفم.

بينما يكون تعاطي المضادات الحيوية مفيدا في بعض الأحوال. وعلى سبيل المثال في حال انضمام عدوى لها علاقة بالبكتيريا إلى "كوفيد – 19".

المصدر: تاس