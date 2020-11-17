 
مباشر

الصينيون يحذرون من تعاطي المضادات الحيوية عند الإصابة بفيروس كورونا

الصحة

الصينيون يحذرون من تعاطي المضادات الحيوية عند الإصابة بفيروس كورونا
Sputnik Aleksandr Vilf
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p64x

تنتقل عدوى فيروس كورونا إلى شكلها الخطير لدى المرضى الذين يتعاطون مضادات حيوية في أولى أيام إصابتهم بالفيروس.

توصل إلى هذا الاستنتاج العلماء في جامعة "هوانجون" الصينية للعلم والتكنولوجيات.

إقرأ المزيد
تحديد ميزات خفية لفيروس SARS-CoV-2 تسبب مضاعفات قد تؤدي إلى الوفاة
تحديد ميزات خفية لفيروس SARS-CoV-2 تسبب مضاعفات قد تؤدي إلى الوفاة

أفادت بذلك صحيفة "إزفيستيا" الروسية التي قالت إن العلماء الصينيين قاموا بتحليل المعلومات عن المرضى المصابين بشكل متوسط الخطورة من "كوفيد – 19" الذين تم نقلهم إلى المستشفيات الصينية. وتعاطى بعضهم المضادات الحيوية خلال يومين بعد نقلهم إلى المستشفى.

وازدات بين هؤلاء نسبة انتقال المرض إلى شكله الخطير خلال شهر واحد لإقامتهم في المستشفى بمقدار 1.5 مرة.

أما بقية المرضى فلم يتعاطوا مضادات حيوية أو بدأوا في تعاطيها بعد يومين ما أدى إلى تقليل فترة الإقامة في المستشفى لديهم.

وقال رئيس المختبر الروسي للتكنولوجيات البيولوجية والفيروسات، سيرغي نيتيوسوف، إن أي مضاد حيوي يسبب  ظواهر جانبية تؤثر على الكبد والكلى المسؤولة عن إخراج مشتقات ناتجة عن تفكك جسيمات فيروس كورونا من جسم الإنسان. وتؤثر المضادات الحيوية كذلك تأثيرا قويا على  بكتيريا الأمعاء وتجويف الفم.

بينما يكون تعاطي المضادات الحيوية مفيدا في بعض الأحوال. وعلى سبيل المثال في حال انضمام عدوى لها علاقة بالبكتيريا إلى "كوفيد – 19".

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا