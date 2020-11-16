الهيئة الروسية لحماية المستهلكين تحدد معدلا يوميا لاختبار كشف فيروس كورونا

أصدرت رئيسة الهيئة لحماية حقوق المستهلكين (روس بوتريب نادزور) آنا بوبوفا ، قرارا يحدد معدل الاختبارات اليومية لكشف فيروس كورونا والتي يجب ألا تقل عن 200 اختبار لكل 100 ألف نسمة.

وقد نشر القرار يوم 16 نوفمبر الجاري على بوابة المعلومات القانونية للهيئة الفيدرالية الروسية. وأشارت البوابة إلى أن المعدل اليومي المتوسط لاختبار كشف فيروس كورونا بأسلوب PCR من أصل الـ7 أيام للأسبوع يجب ألا يقل عن 200 اختبار لكل 100 ألف شخص من سكان روسيا.

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جاء في القرار أن سريان مفعوله يبدأ في 16 نوفمبر عام 2020.

وأفادت صحيفة " كومسومولسكايا برافدا" بأن قرار الهيئة الفدرالية يسمح بخروج المريض من المستشفى في حال تلقيه نتيجة سلبية واحدة فقط لاختبار فيروس كورونا.

مع العلم أن المريض سابقا كان يجب أن يتلقى 3 نتائج سلبية لاختباركشف فيروس كورونا قبل خروجه من المستشفى.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا