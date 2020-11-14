 
مباشر

ولع طفل بفاكهة الكاكي أدى إلى تشكل كتلة "خشبية" في معدته

الصحة

ولع طفل بفاكهة الكاكي أدى إلى تشكل كتلة
YouTube
ثمار لفاكهة الكاكي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p5js

وجد طفل من مقاطعة فوجيان، جنوب شرقي الصين، نفسه في المستشفى بعد أن أكل أربع من ثمار فاكهة الكاكي على التوالي، حسبما أوردت صحيفة "غلوبال تايمز"، اليوم السبت.

وقالت الصحيفة أن الإفراط في تناول الكاكي تسبب في آلام شديدة في بطن الطفل (5 سنوات)، وكشف تصوير معدته بالموجات فوق الصوتية أن هناك كتلة صلبة تشبه كتلة خشب، طولها 7 سنتيمترات وعرضها 3 سنتيمترات، ووزنها 250 غراما، تشكلت من بقايا ثمار الكاكي بتأثير من تفاعل الحموض التي احتوت عليها الثمار مع البروتينات والألياف في معدة الطفل.

ودامت العملية الجراحية تسع ساعات استطاع الأطباء خلالها تجزئة الكتلة "الخشبية" إلى أجزاء صغيرة وإخراجها من معدة الطفل، ما أدى إلى شفائه ومغادرته المستشفى.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا