أستاذ علم أوبئة: السعودية من الدول الأقل عالميا في معدل وفيات الرضع

أوضح أستاذ مساعد في علم الوبائيات والإحصاء الحيوي بجامعة الباحة في السعودية، الدكتور إبراهيم الجعفري الغامدي، أن بلاده من أقل الدول عالميا في معدل وفيات الرضع.

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وكتب الدكتور الغامدي عبر "تويتر" عن تأثير مستوى الدخل على معدل وفيات الرضع لكل (1000) مولود حي، وقال: تعتبر المملكة من الدول الأقل عالميا في معدل وفيات الرضع، حيث يتوفى (5) مواليد من كل (1000) مولود حي، وذلك وفقا لإحصائيات 2018/2019".

وأشار الغامدي إلى أن عدد وفيات الرضع في الولايات المتحدة يبلغ (5) حالات لكل (1000) مولود حي، وفي بريطانيا يبلغ (3)، وفي الإمارات يبلغ (6).

تأثير مستوى الدخل على معدل وفيات الرضع لكل 1000 مولود حي



تعتبر المملكة العربية السعودية من الدول الأقل عالميا في معدل وفيات الرضع لكل 1000 مولود حي ( 5 ) pic.twitter.com/HIC55WQZbc — د. ابراهيم الجعفري الغامدي (@Alghamdil) November 12, 2020

المصدر: ajel.sa