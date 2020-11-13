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أستاذ علم أوبئة: السعودية من الدول الأقل عالميا في معدل وفيات الرضع

الصحة

أستاذ علم أوبئة: السعودية من الدول الأقل عالميا في معدل وفيات الرضع
Reuters
صورة تعبيرية
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أوضح أستاذ مساعد في علم الوبائيات والإحصاء الحيوي بجامعة الباحة في السعودية، الدكتور إبراهيم الجعفري الغامدي، أن بلاده من أقل الدول عالميا في معدل وفيات الرضع.

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وكتب الدكتور الغامدي عبر "تويتر" عن تأثير مستوى الدخل على معدل وفيات الرضع لكل (1000) مولود حي، وقال: تعتبر المملكة من الدول الأقل عالميا في معدل وفيات الرضع، حيث يتوفى (5) مواليد من كل (1000) مولود حي، وذلك وفقا لإحصائيات 2018/2019".

 وأشار الغامدي إلى أن عدد وفيات الرضع في الولايات المتحدة يبلغ (5) حالات لكل (1000) مولود حي، وفي بريطانيا يبلغ (3)، وفي الإمارات يبلغ (6).

المصدر: ajel.sa

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