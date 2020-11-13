محللون يحددون موعد رفع القيود المفروضة بسبب الفيروس التاجي في العالم

أعلن خبراء شركة Oxford Economics التحليلية، أنه يتوقع رفع القيود المفروضة لمنع انتشار الفيروس التاجي كاملة في منتصف عام 2021.

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وقد أعلنت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية في منتدى باريس للسلام، أن العودة إلى النمو الاقتصادي في مختلف البلدان يرتبط بالمناعة العامة والتطعيم العام للسكان ضد الفيروس التاجي. وبما أن برنامج التطعيم الشامل سيستمر عدة أشهر ، لذلك فإن رفع القيود المفروضة سيبدأ في منتصف العام المقبل.

ويشير الخبراء ، إلى أنه إذا لم تظهر لقاحات جديدة ضد الفيروس التاجي المستجد فإن غالبية سكان الأرض لن يتم تطعيمهم قبل عام 2021 المقبل. كما أن شركة Pfizer أعلنت بأنها ستتمكن من إنتاج 50 مليون جرعة من اللقاح بحلول نهاية السنة الحالية، وستنتج 1.3 مليار جرعة من اللقاح، في العام 2021 المقبل. وهذه الجرعات تكفي لتطعيم 675 مليون إنسان. أي 8% من سكان العالم فقط.

ومن جانب آخر توجد في روسيا ثلاثة لقاحات مضادة للفيروس التاجي وهي: لقاح "سبوتنيك V" الذي ابتكره علماء مركز "غاماليا" ولقاح "EpiVacCorona" الذي ابتكره خبراء مركز "فيكتور" واللقاح الثالث ابتكره مركز "تشوماكوف" التابع لأكاديمية العلوم الروسية.

المصدر: فيستي. رو