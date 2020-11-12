روسيا: الاختبارات الأخيرة للقاح مركز "فيكتور" تنطلق في 15 نوفمبر

ستنطلق يوم 15 نوفمبر الجاري المرحلة الثالثة من الاختبارات السريرية للقاح "أبي واك كورونا" الذي وضعه مركز "فيكتور" الروسي في مدينة نوفوسيبيرسك.

ويبدأ في الوقت نفسه العمل على إدخال اللقاح في التداول المدني في روسيا.

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أعلنت ذلك نائب رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا في اجتماع عقدته الثلاثاء 10 نوفمبر مع نواب مجلس الدوما ( البرلمان الروسي).

وأضافت أن حصة المواطنين الروس الذين تجاوز عمرهم 65 عاما من إجمالي المصابين بفيروس كورونا بلغت 18%، مشيرة إلى أن نسبة هؤلاء فاقت معدل المصابين لكل 100 ألف نسمة في 36 إقليما روسيا.

وأعلنت، تاتيانا غوليكوفا، كذلك أن 41% من إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في روسيا سجلت منذ يوم 1 سبتمبر الماضي.

وأوضحت أن الحكومة الروسية أنفقت العام الجاري لأغراض مكافحة "كوفيد – 19" مبلغا قدره 510 مليار روبل، ما يعادل نحو 6.7 مليار دولار.

ولا يأخذ هذا المبلغ بالحسبان الإجراءات الحكومية الخاصة بدعم الاقتصاد والمجال الاقتصادي.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا