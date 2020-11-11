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وزارة الصحة توضح سبب إصابة أطباء بفيروس كورونا بعد تطعيمهم

الصحة

وزارة الصحة توضح سبب إصابة أطباء بفيروس كورونا بعد تطعيمهم
Sputnik
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ذكر مساعد وزير الصحة أليكسي كوزنتسوف أن حالات الإصابة بفيروس كورونا بعد التطعيم تعود إلى  أن اللقاح لم يمر عليه الوقت الكافي لتطوير الأجسام المضادة لـ"سارس – كوف – 2".

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لقاح 
لقاح "سبوتنيك V" يسجل فعالية بنسبة 92% 

وقال كوزنتسوف في تصريح بالخصوص:"لقاح سبوتنيك V يتألف من مكونين: يتم إعطاء الحقنة الثانية للمريض بعد21 يوما من الأولى. ويعتبر المريض مطعما ومحميا من عدوى فيروس كورونا، بعد ثلاثة أسابيع من الحقنة الثانية، في هذا الوقت، يتم تشكيل المناعة".

ورأى المسؤول الطبي الروسي أن النتائج الإيجابية لتحاليل من تلقوا اللقاح، كقاعدة عامة، يمكن تفسيرها بأنه بحلول وقت "الالتقاء بالعامل المسبب" لمرض عدوى فيروس كورونا، لم يكونوا قد طوروا المناعة بعد، لأنه لم يمر وقت طويل بعد التطعيم.

ولفت كوزنتسوف إلى ضرورة أن يلتزم أولئك الذين تلقوا اللقاح بالاستمرار في اتباع تدابير الحماية الشخصية لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل بعد إعطاء المكون الثاني.

 وأفيد في وقت سابق بأن ثلاثة من أطباء منطقة ألتاي الذين تلقوا التطعيم بلقاح "سبوتنيك V" أصيبوا بعد ذلك بفيروس "كوفيد – 19".

يذكر أن وزارة الصحة كانت سجلت أوائل أغسطس الماضي أول لقاح في العالم للوقاية من عدوى الفيروس التاجي، طوره متخصصون في مركز غاماليا بدعم من الصندوق الروسي للاستثمار المباشر، أطلق عليه اسم "سبوتنيك V".

وكما يؤكد المتخصصون، فإن اللقاح أعد بحيث يتم إدخال مكونين من الدواء بفاصل ثلاثة أسابيع.

المصدر: نوفوستي

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