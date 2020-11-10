اللقاح الألماني يحتاج إلى ظروف تخزين خاصة والصيني ذو آثار جانبية خطيرة

أعلن البروفيسور غوردن دوغان، من جامعة كامبريدج، أن اللقاح المضاد للفيروس التاجي الذي ابتكرته شركة Pfizer الأمريكية بالتعاون مع BioNTech الألمانية يحتاج إلى ظروف تخزين خاصة.

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وقال البروفيسور موضحا، يجب أن يخزن هذا اللقاح في ظروف خاصة (ناقص 70 درجة مئوية) ما يجعل نقله غير مريح، وبعد تسليمه إلى الجهة المعنية يجب الاحتفاظ به في درجة حرارة الغرفة قبل استخدامه.

وأضاف، أظهرت نتائج المرحلة الثالثة للاختبارات السريرية لهذا اللقاح، أنه فعال ضد الفيروس التاجي المستجد في 90% من الحالات. وقد اعتبرت منظمة الصحة العالمية هذه النتائج مشجعة. ومن المحتمل أن يتم تسجيله رسميا في الولايات المتحدة خلال شهر نوفمبر الجاري.

وأما بالنسبة للقاح الصيني Sinovac، فقد تبين أن له "آثار جانبية خطيرة" لذلك تقرر وقف اختباره في البرازيل.

ويقصد بالآثار الجانبية الخطيرة لهذا اللقاح (الموت، العجز، الرقود في المستشفى، نقل العدوى عبر المعدات الطبية).

المصدر: فيستي. رو