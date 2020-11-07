رئيس أكاديمية العلوم الروسية يتحدث عن مراحل تشكل المناعة الجماعية لدى السكان

يمكن أن يشكل تطعيم سكان روسيا ضد "كوفيد – 19" مناعة جماعية بحلول الصيف القادم.

أعلن ذلك رئيس أكاديمية العلوم الروسية، ألكسندر سيرغييف، في حديث أدلى به الجمعة 6 نوفمبر لوكالة "إنترفاكس" الروسية وأشار إلى أن هذا السيناريو يعد سيناريو متفائلا.

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وقال: "يبدو لي هذا التنبؤ واقعيا، إذ أن ظهور اللقاح والتطعيم الجماعي ضد فيروس كورونا يلعب دورا ملموسا وحتى محوريا في تشكيل المناعة الجماعية لدى سكان روسيا. وأظن أن المناعة الجماعية سترتفع بحلول الربيع أو الصيف لأسباب مفهومة".

بينما قال، سيرغييف إن المقصود بالأمر هو سيناريو متفائل بشرط أن ينتج اللقاح المختبر جيدا ملايين الجرعات مطلع العام المقبل.

وعلاوة على ذلك أشار رئيس الأكاديمية إلى أن اللقاح الذي سيستخدم يجب أن يمر بكافة مراحل اختباره، كما جرت العادة في بلادنا والعالم أجمع.

يذكر أن مدير عام "مركز "فيكتور" الروسي للأوبئة والتكنولوجيات البيولوجية، رينات ماكسيوتوف، كان قد أعلن في وقت سابق أن التطعيم الجماعي ضد عدوى فيروس كورونا باستخدام اللقاح " أبي واك كورونا" الذي وضعه مركزه سينطلق العام المقبل.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا