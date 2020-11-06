 
مباشر
عاجل
الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته على تركيا بسبب أنشطتها غير القانونية في البحر المتوسط

بريطانيا تدرس فعالية "الأسبرين" في معالجة كورونا

الصحة

بريطانيا تدرس فعالية
Reuters Dado Ruvic
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p3fv

يجري علماء في المملكة المتحدة دراسة جديدة تشمل خاصة اختبار مدى فعالية دواء "الأسبرين" واسع الشعبية في معالجة المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وأكد موقع RECOVERY trial التابع لجامعة أوكسفورد اليوم الجمعة أن هذه الدراسة السريرية الوطنية تهدف إلى تحديد الأدوية التي قد تكون مفيدة للمصابين أو المشتبه فيهم بإصابتهم بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا.

وأوضح بروفيسور الصحة العالمية والأمراض المعدية المستجدة، بيتر هوربي: "تم اقتراح قائمة من العلاجات المحتملة لـ"كوفيد-19"، لكن لا يعرف أحد ما إذا كانت هذه العلاجات أكثر فعالية في مساعدة الناس على التعافي من الرعاية الاعتيادية التي يتلقاها المرضى في المستشفى".

ولفت الموقع إلى أن "الأسبرين" يستخدم على نطاق واسع في تخفيف كثافة الدم.

كما تشمل الدراسة أدوية أخرى، منها ديكساميثازون وأزيثرومايسين وتوسيليزوماب، بالإضافة إلى دواء REGN-COV2 التجريبي.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا