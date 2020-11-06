هيئة حماية المستهلكين: فيروس كورونا يتحور ولا يزداد خطورة

أعلن نائب رئيس الهيئة الروسية لحماية حقوق المستهلكين (روس بوتريب نادزور) لشؤون العلم، ألكسندر غوريلوف، الجمعة 6 نوفمبر أن فيروس كورونا بدأ يتحور في الوقت الراهن.

لكن تحوراته لا تطال إلا 1% من جينومه. ولا يزداد الفيروس أكثر خطورة نتيجة ذلك.

جاء ذلك على لسانه في حديث أدلى به يوم 6 نوفمبر لوكالة "نوفوستي" الروسية.

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وأوضح قائلا:" إننا لا نسجل ارتفاع خطورة فيروس كورونا على الرغم من خضوعه لتحورات تطال نسبة 1% من جينومه، ما يسمح لأجهزة الاختبار الحديثة المستخدمة في تشخيض "كوفيد – 19" بكشف حتى الفيروس المتحور.

وأضاف الخبير أن ثلثي المصابين بـ"كوفيد – 19" في الوقت الراهن لا تظهر لديهم أعراض واضحة للمرض أو يصابون منه بشكل خفيف. فيما يتلعق بالذين يصيبهم بشكل خطير عددهم يقل.

يذكر أن 19404 إصابة جديدة بفيروس كورونا سجلت يوم 5 نوفمبر بكل الأقاليم الروسية ولم تظهر لدى 26% منهم أعراض واضحة للمرض.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا