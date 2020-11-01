الروبوت "دافنشي" ينجح بإجراء 3 عمليات جراحية في الإمارات(فيديو)

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الأحد، عن "إنجاز طبي جديد، يضاف إلى سلسلة الإنجازات الصحية للوزارة"، بنجاح الروبوت "دافنشي"، بإتمام 3 عمليات جراحية.

ووفقا لوسائل إعلام إماراتية، فإنه وبهذا الإنجاز تكون وزارة الصحة الإماراتية، أول جهة في دولة الإمارات تطبق الجراحات بمنظومة "دافنشي" الجراحية.

تعلن #وزارة_الصحة_ووقاية_المجتمع_الإمارات عن إنجاز طبي جديد يُضاف إلى سلسة إنجازات القطاع الصحي، بنجاح الروبوت "دافنشي" بإتمام 3 عمليات روبوتية في مجال أمراض النساء، لتكون بذلك الوزارة أول جهة في دولة الإمارات تطبق الجراحات بالروبوت#الجراحات_الروبوتيةpic.twitter.com/aUH6NnJ3FK — وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية - MOHAP UAE (@mohapuae) November 1, 2020

وأجرى الدكتور المتخصص بجراحة الروبوتات في أمراض النساء، لبيب الرياشي، أول 3 عمليات جراحية لمرض هبوط الرحم، واستخدم في ذلك الأذرع الروبوتية الموصولة مع كاميرا بصورة ثلاثية الأبعاد، عن طريق فتحة بسيطة في منطقة البطن، حسب بيان الوزارة.

وأضافت أن العملية مرت دون آلام ومضاعفات، مقارنة بالجراحة التقليدية، وقد غادر المرضى المستشفى في غضون 24 ساعة.

من جانبه، أكد وزير الصحة الإماراتي عبد الرحمن العويس، على أولوية الوزارة في استقطاب وتوظيف أحدث الروبوتات الآلية في مجال الجراحة، موضحا أن الهدف من ذلك هو جعل دولة الإمارات مركزا للتميز في الجراحة الروبوتية في معظم التخصصات.

المصدر: "البيان"