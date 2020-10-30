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العلاقة بين الأحوال الجوية والإصابة بعدوى كورونا

الصحة

العلاقة بين الأحوال الجوية والإصابة بعدوى كورونا
Sputnik
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أوضحت عالمة روسية متخصصة كيف تؤثر العوامل الجوية على الإصابة بعدوى الفيروس التاجي.

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وأفادت البروفيسور، ناتاليا بشينيشنايا، التي تعمل نائبا لمدير العمل السريري والتحليلي في معهد الأبحاث المركزي لعلم الأوبئة، بأن الطقس السيئ يمكن أن يتسبب في انخفاض حرارة الجسم ويجعله أكثر عرضة للإصابة بالعدوى.

وقالت بشينيشنايا في تصريخ بالخصوص: "تتأثر الإصابة بالعوامل الجوية. وكما هو الحال مع الالتهابات الفيروسية التنفسية الأخرى، يتسبب الطقس السيئ في انخفاض حرارة الجسم ويجعله أكثر عرضة للإصابة بالعدوى".

ولفتت في هذا السياق إلى أن الإصابة بفيروسات الجهاز التنفسي الأخرى، يمكن أن تعقد  تطور الإصابة بالفيروس التاجي (كورونا).

المصدر: نوفوستي

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