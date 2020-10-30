تأكيد نشوء مناعة طويلة الأمد لدى المصابين بـ "كوفيد-19"

أكد علماء كلية طب إيكاهان في ماونت سيناي بنيويورك، على أن معظم المتعافين من "كوفيد-19" الخفيف والمعتدل، تتكون لديهم مناعة ضده تستمر على الأقل عدة أشهر.

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وتفيد مجلة Science، بأن هذه الدراسة شملت 30082 مريضا مصابا بـ "كوفيد-19" خضعوا جميعا للفحص في مركز ماونت سيناي. وأظهرت النتائج أن لدى أكثر من 90% منهم أجساما مضادة من فئة الغلوبولين المناعي G (IgG) الموجهة ضد بروتين S، بقي مستواها مستقرا خلال خمسة أشهر ، وتركيزها يرتبط مباشرة بدرجة تحييد SARS-CoV-2 .

واستخدم الباحثون طريقة مقايسة الممتز المناعي المرتبط بالإنزيم "ELISA"، التي أساسها العلاقة المتبادلة بين الأجسام المضادة والمستضد.

ولم تؤكد نتائج هذه الدراسة، نتائج دراسات سابقة تفيد بأن الأجسام المضادة للفيروس التاجي تختفي بسرعة لدى الأشخاص الذين تعافوا من المرض، ولا توفر مناعة طويلة الأمد.

وفي وقت سابق ، أعلن علماء من كلية لندن الامبراطورية، استنادا إلى نتائج دراسة شملت 365 ألف شخص بالغ، خضعوا لاختبارات سريعة على أساس المقايسة المناعية للتدفق الجانبي، والتي تعمل بنفس مبدأ طريقة ELISA، أن مستوى الأجسام المضادة للفيروس التاجي في دم الإنسان ينخفض ​​بشكل أسرع مما كان متوقعًا في السابق. ولكن هذه الطريقة أقل موثوقية من طريقةELISA.

المصدر: لينتا. رو