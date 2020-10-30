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طبيب روسي يكشف عن نسبة المتعافين من تلقاء أنفسهم من كورونا

الصحة

طبيب روسي يكشف عن نسبة المتعافين من تلقاء أنفسهم من كورونا
Sputnik
صورة تعبيرية
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أعلن ألكسندر أفيريانوف، كبير أخصائيي أمراض الرئة في الوكالة الفدرالية للطب الحيوي بروسيا، عن خيارين لمسار مرض "كوفيد-19".

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وقال الأخصائي خلال كلمة ألقاها في اجتماع المجلس العلمي عن "كوفيد-19" والمشكلات المعلقة، نظم عبر الإنترنت. إن جهاز المناعة في حوالي 80% من  الحالات يتغلب على العدوى. وإن هذه الفئة من المرضى "بغض النظر عن الدواء الذي نصفه لهم يتعافون دائما".

وأضاف معترفا، ليس لدى الأطباء الممارسين حتى الآن، "دواء واحد أو طريقة، يمكنها ضمان وقف تطور SARS-CoV-2 وآثاره المدمرة. مشيرا إلى أن معظم الوسائل العلاجية المقترحة هي "إما غير فعالة، أو تؤثر فقط على أعراض المرض".

وأما بالنسبة لـ 20% المتبقية من المصابين بمرض "كوفيد-19" فالحالة مختلفة، ويقول "تتطور عندهم منظومة مناعة غير متناسبة، يمكن مقارنتها إلى حد ما بالإنتان: عندما تبدأ منظومة المناعة تعمل ضد الجسم". مضيفا، أن هذا يؤدي إلى تلف تدريجي للرئتين.

المصدر: فيستي. رو

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