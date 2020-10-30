طبيب روسي: كيف نفك شيفرة اختبار كشف الأجسام المضادة؟

يخضع الكثير من المواطنين الروس لاختبار كشف الأجسام المضادة للحيلولة دون الإصابة بفيروس كورونا. ويجد بعضهم أنفسهم عاجزين عن حل شيفرة ما هو مكتوب في التقرير الطبي.

وتحدث الخبير الروسي في إعادة التأهيل بعد المرض والعضو في الجمعية الأوروبية الخاصة بإعادة التأهيل المختبرية، ليونيد دياكوف، عما يتضمنه تقرير الاختبار الطبي. وقال الطبيب إن التقرير الطبي الخاص بنتائج الاختبار يُظهرعادة مؤشرين هامين وهما IgM و IgG يدل أولهما على وجود الأجسام المضادة الجديدة، أما ثانيهما فعلى وجود الأجسام المضادة التي زاد عمرها عن 20 يوما.

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ويعني وجود الأجسام IgM في جسم الإنسان أنه قد أصيب بفيروس SARS-CoV-2 منذ أيام وإن الأجسام المضادة ظهرت بعد التواصل المباشر مع ناقل للفيروس التاجي بـ3 أو 4 أيام. وإنها ستظهر بالتأكيد في الدم بعد مرور فترة 7 – 10 أيام .

أما الأجسام المضادة IgG فتبدأ تتشكل بعد 21 يوما تقريبا من التواصل مع ناقل الفيروس. وتحل تلك الأجسام المضادة بعد 21 يوما تماما محل IgM.

ويوصي الأطباء من ظهرت لديهم الأجسام المضادة IgM بتناول فيتاميتات C و D والقيام بنزهة يوميا خارج المنزل في حال عدم وجود أعراض واضحة لمرض "كوفيد – 19".

المصدر: كومسومولسكايا برافدا