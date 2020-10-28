دراسة: ركوب الطائرة في زمن كورونا أكثر أمانا من التسوق

كشفت دراسة أجرتها جامعة "هارفارد"، أنه رغم انتشار فيروس كورونا، وتقييده حركة الطيران وحرية المسافرين، إلا أن السفر قد يكون أكثر أمانا من التسوق أو تناول الطعام في الخارج.

استخدمت دراسة أجرتها جامعة هارفارد، نماذج حاسوبية لمراجعة تدفق الهواء في كبائن الطائرات، وخلصت إلى أن أنظمة التهوية على متن الطائرة تصفي 99٪ من الفيروسات المحمولة جوا.

وأكدت رغم ذلك أن ارتداء الكمامة هو جزء مهم في الحفاظ على صحة المسافرين، وكبح انتقال عدوى كورونا.

وكشفت الدراسة أن "النهج متعدد الطبقات مع التهوئة يقلل من خطر انتقال كورونا على متن الطائرات، قياسا بممارسة أنشطة روتينية مثل التسوق في البقاليات أو تناول الطعام بالخارج".

المصدر: "CNN"