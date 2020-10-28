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مادتان غذائيتان تزيدان من خطر الإصابة بالسرطان

الصحة

مادتان غذائيتان تزيدان من خطر الإصابة بالسرطان
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صورة تعبيرية
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أعلن البروفيسور قسطنطين تيتوف، رئيس قسم الجراحة والأورام في الجامعة الروسية للصداقة بين الشعوب، أن الإفراط بتناول السكر واللحوم الحمراء يزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

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وأشار البروفيسور في حديث تلفزيوني، إلى أن تناول السكر يساعد على السمنة، وهذا يمكن أن يؤدي ليس فقط إلى ارتفاع ضغط الدم، بل وإلى الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري، الذي غالبا ما يظهر على خلفيته السرطان.

وقال، "غالبا ما تظهر الأورام السرطانية في الثدي والبنكرياس وغيرها".

وأشار الخبير، إلى أن الأورام تحتاج لنموها إلى "طعام". والغلوكوز طعام مناسب جدا لذلك. وأضاف محذرا، بسبب مرض السكري يمكن أن تتوقف خلايا البنكرياس عن إنتاج الأنسولين.

ووفقا له، تحتوي اللحوم الحمراء على نسبة عالية من المواد المسرطنة وخاصة بعد القلي.  كما ينصح الخبير بعدم تناول اللحوم المصنعة، وكذلك المشوية على الفحم.

المصدر: نوفوستي

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