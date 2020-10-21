خبير بريطاني يحذر المسافرين من مخاطر الإصابة بالفيروس التاجي عن طريق حقائب اليد

دعت السلطات البريطانية المسافرين إلى تقليل عدد حقائب اليد إذا أمكن عند الصعود إلى الطائرة، إذ أن هذا الأمر يقلل خطر نقل العدوى.

مع ذلك فإن بعض الركاب بحاجة ماسة إلى حقائب اليد ولا يعتبرون تقليل عددها خيارا مقبولا.

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ووصى مدير الشبكة البريطانية بغسل وتنظيف الملابس وأن يكون مع المسافر دائما زجاجة صغيرة من الرذاذ المطهر يمكن أن يستخدمها عند تعقيم حقائب اليد والبطانية والوسادة.

وقال إنه من المهم ألا يزيد وزن الزجاجة عن الوزن المسموح به على متن الطائرة وهو 100 ميليلتر. ويمكن الاستفادة منها كذلك في تنظيف الطاولة وأجهزة الترفيه داخل الطائرة.

وأضاف قائلا: "يجب أن تكون حذرا عند استخدام وسادة السفر وبطانيتك، إذ أنهما تلمسان وجهك. وعليك التأكد من غسلهما في الماء الساخن قبل السفر باستخدام المعقمات.

المصدر: نوفوستي