ماأهم "الأدوية" التي لا غنى عنها في صيدلية المنزل بزمن الكورونا

كشفت الدكتورة لودميلا لابا، عن أنواع الأدوية التي من الضروري وجودها في صيدلية البيت، خلال فترة انتشار الجائحة. وفي نفس الوقت استشارة الطبيب عند الشعور بوعكة صحية.

إقرأ المزيد



وتقول الدكتورة، "يجب خلال فترة خطر الإصابة بعدوى فيروسية، أن توجد في صيدلية البيت أدوية معينة تفيد في مساعدة الشخص المريض لحين وصول الطبيب. لأن استدعاء الطبيب أمر ضروري جدا".

وتضيف، فمثلا عند ارتفاع درجة حرارة الجسم تنصح بتناول أدوية مخفضة للحرارة. كما تنصح بضرورة الاحتفاظ بالمضادات الحيوية في صيدلية البيت وخاصة الماكروليدات منها، لأنها أكثر أمانا، ومع ذلك يجب تناولها بعد استشارة الطبيب فقط.

وتؤكد الدكتورة على ضرورة وجود أدوية مضادة للفيروسات في صيدلية البيت، وكذلك أدوية لتعزيز منظومة المناعة، وأدوية أساسها البكتيريا اللبنية وبيفيدوباكتيريا.

المصدر: نوفوستي