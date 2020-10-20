البرازيل تجد في دواء مضاد للديدان فائدة في علاج كورونا

خلص علماء برازيليون إلى أن عقار "نيتازوكسانيد" المضاد للديدان، فعال في علاج المرضى المصابين بعدوى الفيروس التاجي المستجد (كورونا).

هذا الأمر أعلنه ماركوس بونتيس، وزير العلوم والتكنولوجيا والابتكار في البرازيل، حيث قال: "لدينا دواء مثبت علميا يمكنه خفض الحمل الفيروسي (كورونا). ماذا يعني هذا؟ عمليا هذا يعني أن هذا الدواء يقلل من عدوى أولئك الذين يتناولونه، وهو يجعلهم علاوة على ذلك، أقل عرضة لظهور أعراض أكثر خطورة للمرض، ويجنبهم العلاح في المستشفيات ويقيهم من النهايات المؤسفة".

وذكرت الوزارة في هذا السياق أن باحثين اختبروا حوالي ألفي دواء، وأظهر بينها "النيتازوكسانيد" أعلى فعالية في مكافحة فيروس كورونا في الظروف المعملية، مضيفة أن العلماء أكدوا النتائج الأولية من خلال اختبارات سريرية لاحقة، شارك فيها نحو 1500 متطوع.

يشار إلى أن الأبحاث في البرازيل حول فعالية دواء "نيتازوكسانيد" في مكافحة عدوى الفيروس التاجي كانت بدأت في أبريل، إلا أن وزير العلوم والتكنولوجيا والابتكار في البرازيل حينها، لم يكشف عن أي دواء مضاد للديدان تحديدا، وذلك كي "لا يثير ضجة".

المصدر: تاس