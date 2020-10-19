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بريطانيا تسجل ارتفاعا حادا للإصابات اليومية بفيروس كورونا

عالم أوبئة يقيم عواقب تزامن الإصابة بالإنفلونزا و"كوفيد-19"

الصحة

عالم أوبئة يقيم عواقب تزامن الإصابة بالإنفلونزا و
Globallookpress imagebroker/Michaela Begsteige
صورة تعبيرية
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تقول الدكتورة نتاليا بشينيتشنايا، نائبة مدير المعهد المركزي لبحوث الأوبئة في هيئة حماية المستهلك، عند تزامن الإصابة بالإنفلونزا و"كوفيد-19" تكون العدوى أكثر حدة ويزداد خطر الوفاة.

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وتقول الدكتورة، "هناك منشورات أجنبية تشير إلى أن فيروس الإنفلونزا يزيد من عدد مستقبلات الفيروس التاجي في خلايا الجزء العلوي من الجهاز التنفسي. وفي حالة الإصابة المتزامنة بالفيروسين، فإن العدوى تصبح أكثر حدة ويزداد خطر الموت وخاصة بين أفراد مجموعة الخطر".

وأضافت موضحة، يجب التلقيح ضد الإنفلونزا قبل الأول من نوفمبر الذي هو بداية موسم انتشار الإنفلونزا. لأنه يعقد مسار "كوفيد-19".

المصدر: نوفوستي

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