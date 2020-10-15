 
مباشر
عاجل
الصليب الأحمر يعلن عن أكبر عملية لتبادل الأسرى في النزاع اليمني تنفذ حاليا وتشمل أكثر من ألف محتجز

كبير أطباء الأمراض المعدية الأمريكي يتوقع موعد توفر لقاح "كوفيد-19"

الصحة

كبير أطباء الأمراض المعدية الأمريكي يتوقع موعد توفر لقاح
Reuters POOL
أنتوني فاوتشي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oy02

قال مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية الأمريكي، أنتوني فاوتشي، إن لقاح "كوفيد-19" قد يكون متاحا على نطاق واسع في أبريل العام المقبل.

وصرح فاوتشي خلال مقابلة مع CBS News يوم الأربعاء، قائلا إن اللقاح "من المحتمل أن يكون متاحا في الربع الأول من عام 2021، على سبيل المثال أبريل 2021".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يستهدف منذ شهور إطلاق لقاح بحلول 3 نوفمبر - يوم الانتخابات في الولايات المتحدة. 

إقرأ المزيد
في تصريح صادم.. فاوتشي لا يعتقد أنه يمكن القضاء على
في تصريح صادم.. فاوتشي لا يعتقد أنه يمكن القضاء على "كوفيد-19"!

ويبدو أن مسؤول الصحة والخدمات الإنسانية، أليكس عازار، أكثر تحفظا إلى حد ما مع تقديراته، حيث قال في مؤتمر Goldman Sachs للرعاية الصحية الأسبوع الماضي، "نتوقع أن يكون لدينا ما يكفي لكل أمريكي يريد لقاحا بحلول مارس إلى أبريل 2021".

وفي المقابلة، أعرب فاوتشي عن حذره من توقع إطلاق اللقاح في وقت مبكر جدا، قائلا: "هذا سيعتمد على حقيقة أن جميع اللقاحات قيد التجارب السريرية، ثبت أنها آمنة وفعالة".

وأوقفت جونسون آند جونسون دراسة لقاح مؤقتا يوم الأحد، بعد أن أصيب أحد المشاركين "بمرض غير مبرر". كما أوقفت Eli Lilly مؤقتا تجربة العلاج بالأجسام المضادة يوم الثلاثاء، مع الإشارة إلى "مخاوف محتملة تتعلق بالسلامة".

وفي الوقت نفسه، اشترك ما يقرب من 40 ألف مشارك في الدراسات، التي من شأنها أن تنطوي على التعرض المتعمد لفيروس كورونا بعد تلقي لقاح تجريبي.

المصدر: نيويورك بوست

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا