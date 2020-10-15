كبير أطباء الأمراض المعدية الأمريكي يتوقع موعد توفر لقاح "كوفيد-19"

قال مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية الأمريكي، أنتوني فاوتشي، إن لقاح "كوفيد-19" قد يكون متاحا على نطاق واسع في أبريل العام المقبل.

وصرح فاوتشي خلال مقابلة مع CBS News يوم الأربعاء، قائلا إن اللقاح "من المحتمل أن يكون متاحا في الربع الأول من عام 2021، على سبيل المثال أبريل 2021".

Trump has been saying that a COVID vaccine is coming any day.



Dr. Fauci today says "that will likely be within the first quarter of 2021, by let's say April of 2021." pic.twitter.com/yrr6RgeHu8 — The Recount (@therecount) October 14, 2020

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يستهدف منذ شهور إطلاق لقاح بحلول 3 نوفمبر - يوم الانتخابات في الولايات المتحدة.

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ويبدو أن مسؤول الصحة والخدمات الإنسانية، أليكس عازار، أكثر تحفظا إلى حد ما مع تقديراته، حيث قال في مؤتمر Goldman Sachs للرعاية الصحية الأسبوع الماضي، "نتوقع أن يكون لدينا ما يكفي لكل أمريكي يريد لقاحا بحلول مارس إلى أبريل 2021".

وفي المقابلة، أعرب فاوتشي عن حذره من توقع إطلاق اللقاح في وقت مبكر جدا، قائلا: "هذا سيعتمد على حقيقة أن جميع اللقاحات قيد التجارب السريرية، ثبت أنها آمنة وفعالة".

وأوقفت جونسون آند جونسون دراسة لقاح مؤقتا يوم الأحد، بعد أن أصيب أحد المشاركين "بمرض غير مبرر". كما أوقفت Eli Lilly مؤقتا تجربة العلاج بالأجسام المضادة يوم الثلاثاء، مع الإشارة إلى "مخاوف محتملة تتعلق بالسلامة".

وفي الوقت نفسه، اشترك ما يقرب من 40 ألف مشارك في الدراسات، التي من شأنها أن تنطوي على التعرض المتعمد لفيروس كورونا بعد تلقي لقاح تجريبي.

المصدر: نيويورك بوست