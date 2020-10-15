لماذا لا ينصح بتخفيض ضغط الدم بصورة فجائية؟

عادة عند الشعور بالصداع يقيس الشخص مستوى ضغط الدم، فإذا ظهر مرتفعا يأخذ حبة لتخفيضه. وهذا هو الخطأ الرئيسي السائد.



ويقول البروفيسور ألكسندر أرتونيوف، أمين عام الجمعية الأوراسية للأطباء، يعتبر ارتفاع ضغط الدم أحد أكثر الأمراض انتشارا على الكرة الأرضية، الذي يقتل ببطء ليس فقط الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية، بل وحتى الأشخاص الذين يبدون للوهلة الأولى أصحاء.

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ويضيف، ويعتبر مستوى ضغط الدم 140\90 ملم عمود زئبق، علامة إنذار فعلا. وهذه الحالة ممكن أن تكون ناتجة عن نشاط بدني مكثف أو نتيجة توتر نفسي مفاجئ. ولكن إذا بقيت هذه الأرقام فترة طويلة، فهذا يعني ضرورة مراجعة الطبيب. لأنها قد تسبب اضطراب الدورة الدموية في الدماغ، نوبة قلبية، وحتى الوذمة الرئوية. لذلك فإن المعادلة، "صداع- قياس ضغط الدم- حبة" قد تكون لها عواقب وخيمة. لأنه عند ارتفاع ضغط الدم، فإن تخفيضه بصورة حادة بالعقاقير، قد يؤدي إلى عواقب سلبية وخيمة.

ويقول، "يخاف المريض عندما يرتفع ضغط الدم، لذلك يلجأ إلى تناول الأدوية لتخفيضه، ما يؤدي إلى انخفاضه إلى دون مستواه الطبيعي. فماذا يحصل عند انخفاض الضغط بصورة فجائية؟ عمليا تنخفض إمدادات الأكسجين إلى الدماغ والقلب. وهذا يعني انهيار هذا الشخص، ما يؤدي إلى احتشاء عضلة القلب، أو جلطة دماغية. لذلك إذا كان الشخص يعاني من ارتفاع ضغط الدم، يجب استشارة الطبيب، وعدم تناول الأدوية الخاصة بتخفيضه، لأنه لا ينبغي تخفيض ضغط الدم بصورة حادة أبدا".

ويضيف البروفيسور، يؤدي استمرار ارتفاع ضغط الدم فترة طويلة، إلى أضرار مزمنة في الأوعية الدموية للدماغ والكلى والقلب والعيون. وإن الأعراض الرئيسية لارتفاع ضغط الدم هي: صداع مفاجئ وشديد، دوخة، خفقان، واضطراب الرؤية.

المصدر: نوفوستي