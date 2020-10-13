تعليق اختبار عقار لعلاج كورونا يشبه عقارا تلقاه ترامب

أعلنت شركة "إيلي ليلي" الأمريكية لصناعة الأدوية، أنها علقت تجارب سريرية على عقار يشبه ذاك الذي عولج به الرئيس دونالد ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا.

وقالت مولي ماكولي المتحدثة باسم الشركة إن لجنة (أكتيف-3) المستقلة لمراقبة سلامة البيانات أوصت بوقف التجارب التي تمولها الحكومة لعلاج مرض كوفيد-19 بالأجسام المضادة بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

وأضافت أن الشركة "تدعم قرار اللجنة المستقلة لتضمن سلامة المرضى المشاركين في هذه الدراسة".

ويشبه العقار الذي تطوره الشركة علاجا تلقاه الرئيس الأمريكي بعد إصابته بمرض كوفيد-19، وأنتجته شركة ريجينيرون لصناعة الأدوية.

وكانت شركة "إيلي ليلي" طلبت من الجهات الأمريكية المنظمة تصريح علاجها بالأجسام المضادة، الذي يطلق عليه (ال.واي-كوف555)، وذلك لاستخدامه في حالات الطوارئ بعد نشر بيانات في سبتمبر الماضي تظهر أنه ساعد في تقليل دخول المصابين بكوفيد-19 إلى المستشفيات وأجنحة الطوارئ للعلاج.

ويجري تطوير العلاج مع شركة أبسيليرا الكندية للتكنولوجيا الحيوية.

المصدر: رويترز