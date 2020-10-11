ما علاقة ممارسة كرة القدم بكورونا؟.. طبيب روسي يجيب!

قال أخصائي طب الأطفال الروسي يفغيني كوماروفسكي، إن أنجع طريقة للوقاية من فيروس كورونا المستجد هي ممارسة رياضة كرة القدم في الأماكن المفتوحة.

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وأشار في فيديو على "يوتيوب" إلى أن شدة المرض لا تعتمد فقط على عمر الشخص، ولكن على كمية الفيروسات التي تدخل الجهاز التنفسي.

وأضاف أن الناس عندما يكونون في الهواء الطلق لا يمكنهم تلقي جرعة كبيرة من الفيروس.

ولفت كوماروفسكي إلى أن احتمال الإصابة بكورونا يكون أعلى في الأماكن المغلقة.

يذكر أن دراسات كشفت أن الطريقة الرئيسية لانتشار فيروس كورونا هي عن طريق العطس أو السعال، بينما أكد الطبيب الأمريكي البارز هارفي فاينبرغ أن الفيروس يمكن أن ينتشر أيضا من خلال الحديث المباشر أو حتى التنفس.

المصدر: وكالات