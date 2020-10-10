تفسير سبب ظهور عارض شائع لنقص فيتامين هام للجسم!

قد يكون من الصعب اكتشاف أعراض نقص فيتامين B12، وقد تتطور ببطء شديد على مدى فترة طويلة من الزمن.

وحذر موقع Healthline الطبي من أن الشعور بالتعب أو الضعف غير المعتاد، هو أحد أكثر علامات التحذير شيوعا للحالة.

وإذا كنت تعاني من نقص فيتامين B12، فقد يواجه جسمك صعوبة في تكوين خلايا دم حمراء جديدة، التي تعد مفتاح توصيل الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم.

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ومن دون وجود كمية كافية من الأكسجين في خلاياك، قد تبدأ في الشعور بالتعب.

وقال الموقع: "لسوء الحظ، قد تستغرق أعراض نقص فيتامين B12 سنوات حتى تظهر، ويمكن أن يكون تشخيصها معقدا. الضعف والإرهاق من الأعراض الشائعة لنقص الفيتامين. وتحدث لأن جسمك لا يحتوي على ما يكفي من فيتامين B12، لتكوين خلايا الدم الحمراء، التي تنقل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم".

ونتيجة لذلك، لا يمكن نقل الأكسجين بكفاءة إلى خلايا الجسم، ما يجعلك تشعر بالتعب والضعف.

ولكن لمجرد أنك تشعر بالتعب الشديد، فهذا لا يعني بالضرورة أنك تعاني من نقص فيتامين B12.

وفي الواقع، التعب هو أحد الأسباب الأكثر شيوعا التي تدفع الناس لزيارة عيادة الطبيب العام. وأبلغ بعض المرضى أيضا عن صعوبة في المشي واضطرابات في الرؤية وتقرحات في الفم.

المصدر: إكسبريس