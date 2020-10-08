10علامات تنذر بالإصابة بمرض السكري

كشف الدكتور كوفالكوف، خبير التغذية الروسي، الأعراض التي تشير إلى مقدمات مرض السكري والأعراض التي تحذر من خطر تطوره.





يقول كوفالكوف، مقدمات السكري، هي حالة حدودية يكون عندها مستوى السكر في الدم أعلى من المستوى الطبيعي، ولكنه ليس مرتفعا بما يكفي لتشخيص مرض السكري.

ويضيف، تشير نتائج الدراسة الوبائية الشاملة، إلى أن 20 مليون شخص في روسيا يعانون من هذه الحالة.

ويشير الخبير في صفحته بشبكة "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، إلى أن "نصف الحالات التي تسبق السكري يمكن أن تتطور خلال خمس سنوات إلى مرض السكري".

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فما هي الأسباب وما هي عوامل الخطر؟

وفقا للدكتور، السبب الأول، هو عدم إنتاج البنكرياس كمية كافية من الأنسولين. والسبب الثاني، هو مقاومة الجسم للأنسولين. حساسية الخلايا غير كافية للأنسولين أي أن الأنسجة لا يمكنها امتصاص الغلوكوز بصورة طبيعية، لذلك تبقى الخلايا "جائعة" دائما، ما يجبر الإنسان على تناول المزيد والمزيد من الطعام الغني بالكربوهيدرات.

وينسب كوفالكوف إلى عوامل الخطر:

-الوزن الزائد، مؤشر كتلة الجسم 30 وأكثر، ومحيط الخصر أكثر من 94 سم. للرجال وأكثر من 80 سم للنساء.

- العمر فوق 45 سنة.

- ارتفاع ضغط الدم.

- الاستعداد الوراثي.

- ارتفاع مستوى السكر والدهون الثلاثية والكوليسترول.

- السكري الحملي، ارتفاع مستوى السكر في الدم خلال فترة الحمل.

- متلازمة تكيس المبايض عند النساء وضعف الانتصاب عند الرجال.

ويكمن الخطر في أن المرض يمكن أن يتطور خلال سنوات دون أي أعراض. تشير إحصائيات المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها إلى أن 84% من الناس لا يشعرون بأنهم يعانون من مقدمات السكري.

ولكن مع ذلك هناك علامات تنذر بالخطر يجب أخذها بالاعتبار:

-الجوع المستمر حتى بعد تناول وجبة دسمة.

- الشعور بالعطش وجفاف الفم.

-كثرة التبول بما في ذلك ليلا.

- عدم وضوح الرؤية.

- جفاف الجلد وخاصة في منطقة المرفقين.

- ظهور بقع داكنة في مناطق تلامس الجلد مع الملابس (الرقبة، تحت الإبط، تحدد الغدد الثدية عند النساء وغيرها)

- ضعف مستمر وتعب وصداع.

- فقدان الوزن مع زيادة الشهية

-وخز وتنميل اليدين والقدمين.

- سوء النوم.

ووفقا للخبير، يمكن علاج مقدمات السكري والتخلص منها عن طريق تغيير نمط الحياة. ويوصي بالتحول إلى نظام غذائي متوازن وزيادة النشاط البدني ومراقبة مستوى السكر في الدم دائما.

المصدر: Instagram