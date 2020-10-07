خبيرة أمريكية : الدواء الذي يعالج به ترامب متوفر في روسيا

يمكن أن يعالج الأطباء الروس المرضى المصابين بـ "كوفيد – 19" بعد فترة بالأدوية نفسها التي تعاطاها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

صرحت بذلك البروفسورة في مدرسة البيولوجيا النظامية بجامعة "جورج مايسون" الأمريكية ، أنتشا بارانوفا، في حديث أدلت به لوكالة "نوفوستي" الروسية.

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وأشارت إلى أن جزءا من الأدوية التي تحدث عنها طبيب البيت الأبيض يتوفر في روسيا. أما أكثر الأدوية تعقيدا من تلك التي ذكرها الطبيب فتوجد في روسيا قدرات تكنولوجية لإنتاجه.

يذكر أن الأطباء الأمريكيين أعلنوا بعد بدء علاج الرئيس الأمريكي أن دونالد ترامب تعاطى كوكتيلا (مزيجا) من الأجسام المضادة للفيروس والتي خضعت الآن لاختبارات سريرية في مستشفيات الولايات المتحدة. وتولت إنتاجها شركة Regeneron الأمريكية. لذلك يمكن الاعتبار، حسب بارانوفا، أن دونالد ترامب شارك في الاختبارات السريرية لهذا الدواء.

وأشارت البروفيسورة إلى أن Regeneron هي شركة محظوظة، إذ أنها استطاعت اختبار دوائها على الرئيس الأمريكي وتأكيد فعالية العقار وأمانه.

وأعادت الطبيبة إلى الأذهان أن الرئيس الأمريكي غادر الاثنين 5 اكتوبر المستشفى العسكري ليعود إلى البيت الأبيض وأعلن أن حالته جيدة.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا