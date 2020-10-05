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طبيب أعصاب يكشف أعراض غير عادية لجلطة دماغية وشيكة

الصحة

طبيب أعصاب يكشف أعراض غير عادية لجلطة دماغية وشيكة
Globallookpress Anna Altukhova
صورة تعبيرية
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كشف الدكتور رستم جايفوتدينوف، أخصائي طب وجراحة الأعصاب وعلم الوراثة الطبية بجامعة قازان الروسية، أولى الأعراض غير الواضحة للجلطة الدماغية الوشيكة.

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وأشار الأخصائي في حديث لموقع "Ura.ru" ، إلى أنه توجد إلى جانب الأعراض  المعروفة، مثل تشوه تناسق ملامح الوجه واضطراب الكلام واختلال التوازن، أعراض أخرى تشير إلى جلطات دماغية صغيرة:-
 -ارتفاع ضغط الدم إلى أكثر من 220 ملليمتر زئبق.
-خدر ووخز في منطقة الرقبة واللسان واليد.
-اختلال موضعي في الجهاز الحركي وضعف اليد.
-فقدان مجالات الرؤية.
-الصداع والتقيؤ.

ويمكن أن تظهر الدوخة وانخفاض النشاط والخمول واختلال التوازن وفقدان الوعي وازدواجية الرؤية.

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ويقول الطبيب، "إذا استمرت هذه الأعراض الوقتية أكثر من 15-30دقيقة ومن ثم اختفت، يجب عدم التفكير بأنها لن تتكرر. لذلك من الضروري إجراء الفحوص اللازمة، لأنه خلال سنة يمكن أن تحصل جلطة دماغية حقيقية".

ويضيف، من الضروري تقديم المساعدة اللازمة للشخص المصاب بالجلطة الدماغية في أول تسعين دقيقة.

وللوقاية من الجلطات الدماغية، يجب مراقبة ارتفاع ضغط الدم ومستوى السكر والكوليسترول في الدم وضرورة ممارسة النشاط البدني والتغذية الصحية.

المصدر: نوفوستي

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