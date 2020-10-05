عالم روسي يتحدث عن إصابات متكررة بفيروس كورونا

أعلن الرئيس السابق لمختبر في مركز "فيكتور" الروسي وعالم الفيروسات، ألكسندر تشيبورنوف، أن خطر الإصابة بفيروس كورونا لا يزال قائما لمن أصابهم الفيروس في أبريل - يونيو الماضيين.

وأوضح أنهم سيواجهون مجددا خطر الإصابة بالفيروس نهاية العام الجاري.

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جاء ذلك على لسانه في حديث أدلى به لوكالة URA.RU الروسية حيث قال إن المناعة ضد "كوفيد – 19" لا تزال قائمة في جسم الإنسان لمدة نصف العام بعد تعافيه من المرض.

وتوصل الطبيب إلى هذا الاستنتاج بعد رصده للمرضى الذين تعافوا من "كوفيد – 19". وقال إن نسبة الأجسام المضدة لدى غالبيتهم تنخفض بعد مرور 3 أو 4 أشهر أو تختفي تماما. أما بعد مرور 5 أو 6 أشهر بعد التعافي من المرض فإن مناعة الخلايا لم تعد تتصدى لفيروس كورونا.

واستطرد قائلا إنه ليس هناك في الوقت الراهن أمل بتشكل مناعة جماعية ضد "كوفيد – 19". ومضى قائلا " كنا نظن سابقا أن المناعة الجماعية تتشكل بقدر زيادة عدد المصابين بفيروس كورونا، فضلا عن خضوع السكان لعملية التطعيم. لكن اتضح اليوم أن الأمر ليس كذلك.

وقال طبيب الفيروسات إن الأطباء الروس يفحصون في الوقت الراهن شخصا تعافى منذ 6 أشهر من "كوفيد – 19" وأصيب مؤخرا مرة أخرى بالفيروس التاجي، مع العلم أن نتائج فحص نظام مناعته منذ شهر واحد كانت ممتازة.

وقال في ختام الحديث إن من أصابهم الفيروس التاجي في أبريل أو مايو لا يزال الفيروس يهددهم بعد 6 أشهر.

المصدر: روسيسكايا غازيتا