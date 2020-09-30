مركز "فيكتور" الروسي ينهي الاختبار السريري للقاحه

أنهى الخبراء في مركز "فيكتور" الحكومي الروسي لعلم الفيروسات والتكنولوجيات البيولوجية مرحلة ثانية من الاختبار السريري للقاحه ضد "كوفيد – 19".

صرحت بذلك رئيسة هيئة "روس بوتريب نادزور" (الرقابة على الاستهلاك) الروسية، آنا بوبوفا، التي قالت إن الاختبارات السريرية للقاح اختتمت اليوم، مشيرة إلى عملية التطعيم باستخدام اللقاح الجديد ستكون طوعية. وقد تكون إجبارية في حال تطعيم من له علاقة بأخطار مهنية.

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وقال رئيس قسم الأمراض المعدية والإنفلونزا في مركز "فيكتور"، ألكسندر ريجيكوف، إن المرحلة الثانية لاختبار لقاح "أبي واك كورونا" أظهرت أمانه التام، إذ أنه وضع على أساس إنزيمات ببتيدية، ويحمي اللقاح الإنسان من الإصابة بالفيروس التاجي لمدة عام واحد ونصف العام على أقل تقدير رغم أنه لا ينتج مناعة مدى الحياة.

يذكر أن وزارة الصحة بدأت الأسبوع الماضي في تسجيل اللقاح المذكور ويتوقع أن تنتهي عملية التسجيل في 15 أكتوبر المقبل. وكان مركز "فيكتور" قد قدم إلى وزارة الصحة كل المستندات اللازمة.

وستستمر بعد ذلك ، حسب الخبير، اختبارات لقاح " أبي واك كورونا" وبصورة خاصة على متطوعين تجاوزوا 60 عاما ومن يعاني من الأمراض المزمنة.

وسيشارك كذلك في الاختبارات باستخدام لقاحين فعال وغير فعال (بلاسيبو) 5000 متطوع بمختلف الأعمار.

وقال ناطق باسم مركز "فيكتور" إن المرحلة الثالثة لاختبار اللقاح تقضي بمشاركة ما لا يقل عن 3 آلاف متطوع.

وأشار العلماء في المركز إلى أن نتائج الاختبارات ستنشر عما قريب في المجلات العلمية الأجنبية. وقد تولت المرافق الإنتاجية التابعة للمركز إنتاج نوعين من لقاح "أبي واك كورونا".

يذكر أن لقاح "أبي واك كورونا" يعد لقاحا ثانيا اختبر بنجاح على البشر. وكان لقاح "سبوتنيك – V من تصنيع مركز "غاماليا" أول لقاح من هذا النوع تم تسجيله في أغسطس الماضي.

المصدر: نوفوستي