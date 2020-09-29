خبير روسي يتحدث عن 3 سيناريوهات لتطور وباء الفيروس التاجي في روسيا

تحدث خبير الإحصاء والنمذجة في المركز الروسي للدراسات الاقتصادية، أغاسي تاواديان، عن 3 سيناريوهات لتطور الأوضاع المتعلقة بانتشار وباء الفيروس التاجي في روسيا.

وذلك في حديث أدلى به يوم 28 سبتمبر لوكالة "نوفوستي" الروسية.

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وقال إن السيناريو الأفضل يقضي بالبدء في انخفاض عدد الإصابات والوفيات الناتجة عن الفيروس التاجي بعد أسبوع واحد، أي في مطلع أكتوبر المقبل.

لكن السيناريو الأكثر احتمالا ، حسب الخبير، فهو بلوغ ذروة الإصابات بالفيروس التاجي بعد أسبوعين أو 3 أسابيع.

أما أسوأ السيناريوهات فيقضي ببلوغ ذروة الإصابات والوفيات في مطلع نوفمبر المقبل.

وأشار الخبير إلى أنه لا يرى أي جدوى في العودة إلى إجراءات العزل الصارمة، إذ أنها لا تعد فعالة إلا بشرط مراعاتها من قبل 80% من السكان.

يذكر أن العالم قد شهد 33273720 إصابة بالفيروس التاجي. أما عدد الوفيات الناتجة عنه فتخطى مليون وفاة. فيما يتعلق بروسيا فإنها شهدت 1159573 إصابة و20385 وفاة. بينما تعافى من "كوفيد – 19" في روسيا 945920 شخصا.

المصدر: نوفوستي