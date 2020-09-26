 طبيب روسي يحذر من الغذاء الصحي

أبرز الطبيب الروسي المعروف ألكسندر مياسنيكوف، عدة أخطاء يرتكبها الساعون جاهدين لاتباع نظام غذائي صحي وسليم.

وبين الأطعمة التي يشير إليها الكثيرون بشكل تقليدي على أنها تدخل ضمن نظام غذائي صحي، ذكر الطبيب الحلويات "مع المستخلصات النباتية والفيتامينات"، والسكاكر مع جوز الهند، ومشروبات سموذي، و"القهوة الخاصة بإنقاص الوزن"، وعصيدة الذرة، ورقائق الذرة، واللبن وغيرها.

وأكد أن منتجات الألبان المخمرة ذات العمر التخزيني الطويل غير مجدية للفلورا الدقيقة المعوية، وقال: "لا يمكن أن يكون فيها بروبيوتيك بسبب تخزينها لفترة طويلة جدا".

وبالنسبة لمشروبات سموذي، ذكر أنها تحتوي على قدر كبير من السكر وشدد على ضرورة تناول الفاكهة بالألياف الكاملة، وليس الفاكهة المطحونة.

وأضاف مياسنيكوف أن رقائق الذرة المصنوعة من الدقيق المكرر، ليس لها أي فائدة تماما كعصيدة الذرة التي تطهى خمس دقائق.

المصدر: لينتا رو