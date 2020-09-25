طبيب يكشف زيادة الإصابات بأحد أنواع السرطان

تشير الإحصائيات إلى أن سرطان الرأس والرقبة يحتل المرتبة السادسة في قائمة انتشار الأورام الخبيثة في العالم. والرجال أكثر عرضة من النساء للإصابة به بمقدار 2-5 مرات.

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ويقول البروفيسور علي مودينوف، رئيس الجمعية الروسية لأخصائيي أورام الرأس والرقبة، في شهر مارس 2018 شخص أكثر من نصف مليون إصابة بسرطان الرأس والرقبة و330 ألف حالة وفاة بسبب هذا المرض. ويرتبط هذا النوع من السرطان قبل كل شيء بالتدخين والإفراط في تناول المشروبات الكحولية وكذلك بفيروس الورم الحليمي البشري (HPV). ولكن حاليا لا توجد مؤشرات عن زيادة عدد الإصابات بالمرض وخاصة بسبب (HPV).

ويقول البروفيسور، "توجد برامج لنمط حياة صحي، تساهم في تخفيض الإصابات بسرطان الحنجرة، ولكن مستوى الإصابات بسرطان تجويف الفم لايزال ثابتا".

ووفقا له، يجب استشارة أخصائي الأورام، عند ظهور بقع ملونة في تجويف الفم أو الأنف أو تقرحات دائمة على الغشاء المخاطي للفم والأنف، أو افرازات غير طبيعية أو نزف الدم من الأنف أو عند السعال، وألم في منطقة البلعوم والحنجرة وبحة في الصوت. لأنه كلما كانت استشارة الطبيب مبكرة، تزداد فرص العلاج والشفاء.

ويقول، "إذا أخذنا جميع المرضى، بغض النظر عن مرحلة المرض، فإنه يمكن علاج 50-60% منهم. في حين هذه النسبة في سرطان الرئة تعادل 20-25%. وبالطبع كلما تم تشخيص المرض مبكرا، تكون النتائج أفضل. لذلك يجب أن تكون لدى الجميع يقظة للأورام، وعادة يشخص الأطباء المرض مبكرا عند الأشخاص الذين يهتمون بأنفسهم".

المصدر: نوفوستي