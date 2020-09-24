روسيا تشهد انخفاضا في أسعار الأدوية ضد "كوفيد - 19"

أعلن رئيس المؤسسة الروسية للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، أن سعر دواء"أويفاوير" في الصيدليات الروسية سينخفض إلى 8 آلاف روبل ( نحو 105 دولارات).

ما يعد أقل بنسبة 30% من سعر مثيلاته.

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جاء ذلك على لسانه في مؤتمر صحفي عقده للصحفيين. وقال:" إننا نعتبر أن 12 ألف روبل (نحو 160 دولارا) الذي عرضه البعض مقابل بيع مثيلات دوائنا هو سعر عال جدا، فأخرنا عمدا توزيع دوائنا على الصيدليت لنعرض سعرا معقولا".

أشار، دميترييف، إلى أن سعر "أويفاوير" يمكن أن ينخفض لاحقا. وقال إن المؤسسة ستطلب إدخاله إلى قائمة الأدوية الهامة للحياة) وأعاد إلى الأذهان أن الدواء متاح مجانا في كل المستشفيات.

يذكر أن "أويفاوير" حصل في مايو الماضي على ترخيص باستخدامه الرسمي في روسيا وأصبح أول دواء في العالم وضع على أساس عقار "فاويبيرافير" ليستخدم رسميا لعلاج المرضى المصابين بـ"كوفيد – 19".

وقد شارك منذ أبريل الماضي 408 مرضى مصابين بـ "كوفيد – 19" في اختباره السريري في 35 مستشفى روسيا. وسيزداد هذا العدد في أكتوبر المقبل حتى 460 شخصا.

المصدر: نوفوستي