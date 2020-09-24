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ممثل أمريكي شهير يشيد باللقاح الروسي المضاد لكورونا بعد تجربته

الصحة

ممثل أمريكي شهير يشيد باللقاح الروسي المضاد لكورونا بعد تجربته
iz.ru
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أعلن الممثل والمنتج الأمريكي أدريان برودي على حسابه في "إنستغرام"، أنه شارك في اختبار لقاح روسي مضاد لعدوى الفيروس التاجي، وكتب بعد ذلك كلمات بالروسية، ما أثار ضحك متابعيه الروس.

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وذكر الممثل الأمريكي الشهير أنه تلقى حقنة اللقاح الروسي المضاد لعدوى الفيروس التاجي في منطقة لونغ آيلاند، وحدد التوقيت بدقة مضيفا قوله لمتابعيه: "أردت أن أعلمكم أنه آمن تماما".

بعد ذلك، لاحظ برودي البالغ من العمر 47 عاما أن للدواء بعض الآثار الجانبية، وكتب عبارة بهذا الشأن، استخدم في قسم منها اللغة الروسية تقول: "هذا ما أشعر به، أحس بالخوف قليلا وأعتقد أنني سحبت أذني حمار".

ودفعت هذه العبارة في البداية العديد من متابعيه الروسي إلى الضحك، وفهم هؤلاء لاحقا أن الممثل الهوليودي قصد من بعبارته المازحة، أن حقنة الدواء الروسي تجعل المرء يتكلم بالروسية.

يشتهر هذا الممثل الأمريكي بأدواره في أفلام مثل "عازف البيانو" و"المعلم البديل" و"السترة" و"منتصف الليل في باريس" و"فندق غراند بودابست"، وكان حصل على جوائز الأوسكار والغولدن غلوب. 

المصدر: iz.ru

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