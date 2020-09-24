كشف آلية تأثير المضاد الحيوي المكتشف في روسيا

كشف البروفيسور أليكسي أغرانوفسكي، عالم الفيروسات من جامعة موسكو آلية تأثير المضاد الحيوي إمريسيليبسين А، الذي اكتشفه علماء جامعة تيومين الروسية.

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ووفقا له ، يجعل هذا المضاد الحيوي الطبيعي الأحياء المجهرية حساسة للعلاج. وهذا عامل مهم جدًا لأن البكتيريا غالبًا ما تكون مقاومة للمضادات الحيوية. وبالتالي ، يمكن استخدام إمريسيليبسين A كدواء مستقل أو كجزء من علاج معقد للأمراض التي تسببها البكتيريا والفطريات.

وأضاف البروفيسور، يجب أن يساعد هذا المضاد الحيوي في التغلب على مقاومة بعض أنواع البكتيريا، من خلال تدمير جدار خلاياها، و "إزالة حمايتها" وجعلها حساسة للمضادات الحيوية.

وقال، "هذا الببتيد، عبارة عن سلسلة بروتين صغيرة منتقاة من مصادر طبيعية، ويبدو واعدا جدا".

ويذكر أن علماء جامعة تيومين الروسية، سبق أن أعلنوا عن اكتشافهم مضادا حيويا طبيعيا، يمكنه مكافحة معظم الأمراض المعدية التي تسببها البكتيريا والفطريات.

المصدر: نوفوستي