كشف سبب ميل متعاطي الكحول إلى الشعور بالقلق

اكتشف علماء أعصاب بجامعة بورتو البرتغالية، أن التناول المنتظم للكحول، يؤدي إلى تدمير الروابط العصبية، ما يسبب انخفاض القدرات المعرفية وظهور الشعور بالقلق.



وتفيد مجلة Science Signaling، بأن علماء الجامعة أجروا تجارب على ذكور الفئران المخبرية استمرت عشرة أيام، كانت الفئران خلالها تتناول جرعة من الكحول (تعادل جرعة "بشرية" كوب من الجعة أو كأس من النبيذ أوالمشروبات الروحية) خمس مرات يوميا.

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وبعد مضي عشرة أيام حلل الباحثون نسيج دماغ الفئران، واكتشفوا أن الكحول ينشط الخلايا الدبقية الصغيرة في الجهاز العصبي المركزي، المسؤولة عن التعرف على مسببات الأمراض وإزالتها. ولكن في هذه الحالة بدأت هذه الخلايا المناعية بابتلاع وتدمير الروابط بين الخلايا العصبية في قشرة الفص الجبهي للدماغ، المسؤولة عن الإدراك المعقد واتخاذ القرار. ولاحظ الباحثون أن هذه الفئران أصبحت قلقة وظهرت عندها مشكلات معرفية.

وأظهرت التجارب لاحقا، أن تنشيط الخلايا الدبقية يزيد من إنتاج جزيئات عامل نخر الورم الالتهابي (TNF). وعندما قمع الباحثون هذا النشاط باستخدام دواء بوماليدوميد المعتمد، عادت الفئران إلى هدوئها وتوقف تدمير الروابط العصبية. وحصل الباحثون على نفس النتيجة من خلال كبح البروتين Tnf المشفر لجزيء TNF.

ووفقا للباحثين، كان معروفا في السابق، أن الخلايا المناعية في دماغ المدمنين على الكحول، تصبح مفرطة النشاط. ولم يعرف كيف تتلف الدماغ. وقد كشفت الدراسة الجديدة على المستوى الجزيئي سبب زيادة قلق المدمنين على الكحول، وتقترح طرق محددة لمكافحته.

ويعتزم الباحثون مواصلة دراسة تأثير الإفراط بتناول الكحول لفترة طويلة في الخلايا الدبقية الصغيرة في الدماغ، بإجراء تجارب مخبرية تشترك فيها إناث الفئران إلى جانب الذكور.

المصدر: نوفوستي