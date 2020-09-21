مجموعة الصداقة لـ: كوفاكس تلح على ضرورة الوصول العادل والكافي للقاحات كورونا للجميع

دعت مجموعة الصداقة لبرنامج كوفاكس (COVAX) العالمي من أجل التمكين العادل لدول العالم من الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، إلى توزيع كاف وعادل للقاحات المرتقبة.

وعبرت مجموعة الصداقة لبرنامج كوفاكس العالمي، التي تتشكل من 14 دولة، في بيان مشترك عن أملها في ألا يحدث إجحاف في حق أي دولة في الوصول إلى اللقاحات المنتظر إنتاجها وتسويقها لمكافحة الوباء. وأكدت على ضرورة توخي روح التضامن الدولي في مواجهة الوباء.

تتشكل مجموعة الصداقة لبرنامج كوفاكس من كوريا الجنوبية وأستراليا وكندا وسنغافورة وسويسرا واليابان والاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة.

المصدر: وكالة يونهاب.