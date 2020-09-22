مستشفى فيشنيفسكي ينوي إجراء عمليات زرع الوجه

أعلن الدكتور ألكسندر ليشوك، رئيس قسم جراحة القلب في مستشفى فيشنيفسكي العسكري، أن المستشفى حصل على ترخيص لإجراء عمليات زرع الأعضاء وينوي إجراء عمليات معقدة بما فيها زراعة الوجه.

إقرأ المزيد



وقال ليشوك في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، "حتى وقت قريب لم نكن نتمكن من إجراء مثل هذه العمليات في مستشفى فيشنيفسكي. ولكن الآن حصلنا على ترخيص رسمي، يسمح لنا بموجبه بإجراء عمليات زرع الأعضاء".

ولذلك يجري الآن إنشاء قسم جديد في المستشفى متخصص بزراعة القلب والأعضاء والأنسجة، وأضاف ليشوك، "أود أن لا تقتصر العمليات على زرع القلب بل وتشمل زراعة الكبد والكلى وأصابع اليدين وحتى زراعة الوجه".

وأكد الأخصائي، نخطط في المرحلة الأولى لإجراء 50 عملية زرع في السنة، مشيرا إلى أن هناك حوالي ألف شخص في قائمة الانتظار لإجراء عمليات زرع أعضاء مختلفة.

المصدر: نوفوستي