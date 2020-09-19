أطعمة يساعد تناولها على النوم العميق

عدد الطبيب والمقدم التلفزيوني الروسي ألكسندر مياسنيكوف، قائمة بالأغذية التي تحتوي على الميلاتونين وتساعد البشر في الحصول على نوم هادئ، وتقلل من مستويات الأرق.

والميلاتونين هو هرمون تفرزه الغدة الصنوبرية، والتي تقع في قاعدة الدماغ، ويتم إنتاجه عن طريق التحويلات البيوكيميائية من الحمض الأميني التربتوفان.

وذكر مياسنيكوف، قائمة بالأغذية المدرجة لتحسين النوم، التي تشمل البيض والكرز والموز والطماطم والمكسرات والجبن الصلب والعسل والزيتون والبروكلي.

ومع نقص الميلاتونين، نصح الخبير بإضافة تلك الأطعمة التي تحتوي على هذا الحمض الأميني بكميات كبيرة إلى النظام الغذائي.

وأكد أنه مع الإنتاج الصحيح للميلاتونين فإن ضغط الدم الليلي ينخفض بنحو 15%. ويمكن أن يؤدي نقص الإمداد بهذا الهرمون إلى الدم إلى ارتفاع ضغط الدم الشرياني.

وأشار الطبيب الروسي إلى أنه يمكن للضوء الساطع، مثل الضوء المنبعث من الأجهزة، أن يقلل من مستويات الميلاتونين، ناصحا الأشخاص بضرورة التوقف عن استخدام تلك الأجهزة قبل النوم بأربع ساعات على الأقل.

وخلص الطبيب إلى أنه يمكن شراء مستحضرات الميلاتونين من الصيدلية.

المصدر: وكالات