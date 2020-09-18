تقرير روسي رسمي: كورونا سيتحول على الأرجح إلى عدوى موسمية

رجحت الهيئة الروسية المعنية بحقوق المستهلك ورفاهية المواطنين أن تتحول عدوى الفيروس التاجي المستجد (كورونا) إلى مرض موسمي.

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وأوضحت الهيئة أن انخفاض معدل الوفيات الناجمة عن الإصابة بعدوى كورونا من 7.2% إلى 3.2% الملاحظ في العالم منذ نهاية أبريل، يشير على الأرجح إلى تكيف الفيروس التاجي مع البشر، لافتة إلى أنه من المرجح أن يستمر هذا الاتجاه وتصبح عدوى هذا الفيروس موسمية.

وقالت الهيئة الروسية المعنية بحمابة حقوق المستهلك أن "العالم شهد منذ العقد الثالث من أبريل 2020، انخفاضا في معدل الوفيات بسبب (كوفيد – 19)، من 7.2% إلى 3.2%، وقد يعكس هذا الانخفاض ليس التقدم في طرق العلاج على المستوى العالمي فحسب، بل وأيضا يظهر ضعفا محتملا في الخصائص الضارة للفيروس، ومن المحتمل أن تكون إمكانية زيادة الانتشار الملاحظة على خلفية انخفاض الخصائص الضارة، بمثابة شكل رئيس لتكيف الفيروس الجديد مع السلالة البشرية".

ورجح تقرير الهيئة الروسية المتخصصة أن يتواصل هذا الاتجاه في المستقبل في شكل اندماج "سارس – كوف-2" (كورونا) في بنية الفيروسات المسببة للإنفلونزا الموسمية.

المصدر: نوفوستي