انطلاق الاختبار السريري لأول دواء ضد الجدري في روسيا

انطلقت في مركز "فيكتور" العلمي الروسي للفيروسات الاختبارات السريرية لأول دواء كيميائي في روسيا ضد الجدري.

أفد بذلك المكتب الصحفي لهيئة "روس بوتريب نادزور" (الرقابة على الاستهلاك).

وجاء في بيان صدر عن الهيئة أن الاختبارات السريرية التي ستستغرق 174 يوما يشارك فيها 90 متطوعا تتراوح اعماهم بين 18 و50 عاما.

إقرأ المزيد

وقال المكتب الصحفي إن مركز "فيكتور" العلمي الروسي وضع أول دواء كيميائي روسي خاص بالوقاية الطارئة ضد الجدري بالتعاون مع معهد "فوروجتسوف" الروسي للكيمياء العضوية لدى أكاديمية العلوم الروسية.

وأشار إلى أن الدواء الروسي سيصبح دواءً ثانيا في العالم للوقاية الطارئة ضد الجدري وغيره من الأمراض المتعلقة بفيروس الجدري.

يذكر أن دواء "تيكوفيريمات" الأمريكي لا يزال دواء وحيدا ضد الجدري. وتم تسجيله في يوليو عام 2018 بالولايات المتحدة.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا